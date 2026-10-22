亚历山德里亚市对一名在Telegram上发布反恐中心和警方行踪的男子作出了判决

在亚历山德里亚，法院判定一名36岁的当地居民有罪，该男子曾管理一个Telegram群组，并在其中传播有关地区征兵中心活动的信息。 该男子因在特殊时期妨碍乌克兰武装部队的合法活动，被依据《乌克兰刑法典》第114-1条第1款判处有罪。检察官在庭审中支持了该指控。

据检方称，该男子管理着一个名为“苹果园天气”的Telegram群组，该群组拥有超过4400名成员。 尽管群组名称如此，但该群组并未发布天气预报，而是发布了关于传票送达地点、征兵中心及征兵小组代表和警察在亚历山德里亚及周边地区的位置和行进路线的信息。

为掩饰信息内容，成员们使用“下雨”、“多云”和“冰雹”等词汇作为暗语。这些词背后分别对应着具体开展动员行动的地点。

群组管理员负责维持群组运作，监管内容发布，并呼吁成员在发现征兵委员会及特别行动组代表时报告其具体位置。同时，他会删除无关帖子和广告，并对违反其制定的规则者发出封禁警告。

此类信息的传播使应征服役人员得以逃避征召通知，并给动员行动的开展制造了障碍。

在法庭上，该男子完全承认了罪行并表示真诚悔过。法院判处其有期徒刑五年，缓刑一年。 被判刑者被要求定期向缓刑监督机关报到，并如实报告居住地、工作单位或就读学校的变化。 基洛沃格勒州检察院通报了上述情况。 佩切尔斯克交通枢纽枪击案：嫌疑人被羁押，不得保释。 法院将审理一名被征召人员在被押送至基辅途中死亡的案件。 10月19日，基辅佩切尔斯克地区征兵与社会支持中心大楼内发生枪击事件。据初步调查，开枪者是一名此前因违反动员法律而被送至该机构的男子。该嫌犯已在案发现场被捕。 执法部门已向一名41岁的基辅市民提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区征兵与社会支持中心大楼内制造了枪击事件。他可能面临终身监禁。

关注我们在