В Александрии приговорили мужчину, который публиковал маршруты ТЦК и полиции в Telegram

В Александрии суд признал виновным 36-летнего местного жителя, который администрировал Telegram-сообщество и распространял в нём информацию о деятельности территориальных центров комплектования. Мужчину осудили за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Обвинение в суде поддерживали прокуроры.

По данным прокуратуры, мужчина руководил Telegram-сообществом «Погода в Яблоневом саду», которое насчитывало более 4,4 тысячи участников. Несмотря на название, вместо прогнозов погоды там публиковали сведения о местах вручения повесток, расположении и маршрутах передвижения представителей ТЦК и СП, а также полицейских в Александрии и прилегающих населенных пунктах.

Для маскировки сообщений участники использовали слова «дождь», «пасмурно» и «град». За ними стояли конкретные места проведения мобилизационных мероприятий.

Администратор обеспечивал работу сообщества, контролировал его наполнение и призывал участников сообщать о появлении представителей ТЦК и СП с указанием места. В то же время он удалял посторонние сообщения и рекламу, а за нарушение установленных им правил предупреждал о блокировке.

Распространение таких сведений давало военнообязанным возможность уклоняться от оповещения и создавало препятствия для проведения мобилизационных мероприятий.

В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. На осуждённого возложены обязанности периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура. Стрельба в Печерском ТЦК: подозреваемого взяли под стражу без залога. Суд рассмотрит дело о смерти мобилизованного во время перевозки в Киев. В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читай нас в