Sąd nakazał TCC wykreślić z rejestru obywatela Ukrainy, który zmienił płeć

Okręgowy Sąd Administracyjny w Dniepropietrowsku uznał za niezgodną z prawem odmowę terytorialnego centrum rekrutacyjnego dotyczącą wykreślenia z ewidencji wojskowej kobiety, która oficjalnie zmieniła płeć z męskiej na żeńską. Sąd nakazał TCC wprowadzenie odpowiednich zmian do rejestru „Oberih” oraz zasądził na rzecz powódki opłatę sądową w wysokości 1331,20 UAH.

Powódka oficjalnie zmieniła płeć i otrzymała dokumenty zawierające odpowiednie dane. Następnie zwróciła się do TCC z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji wojskowej, jednak spotkała się z odmową.

W terytorialnym centrum rekrutacyjnym wyjaśniono, że zmiana płci nie jest bezpośrednio przewidziana w przepisach jako podstawa do wykreślenia z ewidencji wojskowej. Ponadto podkreślono tam konieczność poddania się badaniu przez komisję wojskowo-lekarską.

Jednocześnie, jak ustalił sąd, powódka nie posiada wykształcenia medycznego ani farmaceutycznego, nie składała wniosku o dobrowolne pozostawanie w ewidencji wojskowej i wcześniej nie odbywała służby wojskowej.

Podczas rozpatrywania sprawy sąd zwrócił uwagę na fakt, że państwo oficjalnie uznało powódkę za kobietę i wydało jej dokumenty zawierające odpowiednie dane.

Zgodnie z orzeczeniem sądu TCC nie może nadal stosować wobec niej przepisów dotyczących ewidencji wojskowej przewidzianych dla mężczyzn. Brak w ustawodawstwie odrębnej procedury wykreślenia z ewidencji wojskowej po zmianie płci nie stanowi usprawiedliwienia dla naruszenia praw człowieka.

Sąd uznał odmowę terytorialnego centrum rekrutacyjnego za dyskryminacyjną i niezgodną z prawem.

Okręgowy Sąd Administracyjny w Dniepropietrowsku w całości uwzględnił powództwo. W szczególności orzekł:

uznać odmowę TCC za niezgodną z prawem i uchylić ją;

zobowiązać terytorialne centrum rekrutacyjne do wykreślenia powódki z ewidencji wojskowej;

wprowadzić odpowiednie zmiany w rejestrze „Oberig”;

na rzecz powódki zasądzić 1331,20 UAH opłaty sądowej z środków budżetowych.

Jednocześnie od wyroku sądu przysługuje odwołanie w trybie apelacyjnym.

Informacja ta zawarta jest w orzeczeniu sądu w sprawie nr 160/22278/26.

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