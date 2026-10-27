Суд зобов'язав ТЦК виключити з обліку українця, який змінив стать

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування виключити з військового обліку жінку, яка офіційно змінила стать із чоловічої на жіночу. Суд зобов’язав ТЦК внести відповідні зміни до реєстру «Оберіг» і стягнути на користь позивачки 1331,20 грн судового збору.

Позивачка офіційно змінила стать і отримала документи з відповідними даними. Після цього вона звернулася до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку, однак отримала відмову.

У територіальному центрі комплектування пояснили, що зміна статі прямо не передбачена законодавством як підстава для виключення з військового обліку. Також там наполягали на необхідності проходження військово-лікарської комісії.

Водночас, як установив суд, позивачка не має медичної чи фармацевтичної спеціальності, не подавала заяви про добровільне перебування на військовому обліку та раніше не проходила військової служби.

Під час розгляду справи суд звернув увагу на те, що держава офіційно визнала позивачку жінкою та видала їй документи з відповідними даними.

За висновком суду, ТЦК не може продовжувати застосовувати до неї правила військового обліку, передбачені для чоловіків. Відсутність у законодавстві окремої процедури виключення з військового обліку після зміни статі не є виправданням для порушення прав людини.

Відмову територіального центру комплектування суд визнав дискримінаційною та протиправною.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов. Зокрема, він постановив:

визнати протиправною та скасувати відмову ТЦК;

зобов’язати територіальний центр комплектування виключити позивачку з військового обліку;

внести відповідні зміни до реєстру «Оберіг»;

стягнути на користь позивачки 1331,20 грн судового збору за рахунок бюджетних коштів.

Водночас рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Про це йдеться в рішенні суду у справі № 160/22278/26.

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