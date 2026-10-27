法院责令TCK将一名已变更性别的乌克兰公民从登记册中除名

第聂伯罗彼得罗夫斯克地区行政法院裁定，地区征兵中心拒绝将一名已正式将性别从男性变更为女性的女性从军事登记名册中除名的行为属于违法。 法院责令该征兵中心对“奥贝里格”登记册进行相应修改，并向原告支付1331.20格里夫纳的诉讼费。

原告已正式变更性别并获得了载有相应信息的证件。此后，她向地区征兵中心提交了注销军事登记的申请，但遭到了拒绝。

地区征兵中心解释称，法律并未明确规定性别变更可作为注销军事登记的依据。该中心还坚持要求原告必须接受军事体检委员会的检查。

与此同时，据法院查明，原告既无医学或药学专业背景，也未提交自愿保留军事登记的申请，且此前从未服过兵役。

在审理过程中，法院指出，国家已正式承认原告为女性，并向其签发了载有相应信息的证件。

根据法院的裁决，地区征兵中心不得继续对其适用针对男性的兵役登记规定。立法中缺乏性别变更后从兵役登记中除名的单独程序，不能成为侵犯人权的借口。

法院认定地区征兵中心的拒绝行为具有歧视性且违法。

第聂伯罗彼得罗夫斯克地区行政法院完全支持了原告的诉求。具体而言，法院裁定：

认定地区征兵中心的拒绝决定违法，并予以撤销；

责令地区征兵中心将原告从兵役登记名册中除名；

对“奥贝里格”登记册进行相应修改；

由预算资金支付1331.20格里夫纳的诉讼费给原告。

同时，该法院判决可通过上诉程序提出异议。

上述内容载于第160/22278/26号案件的法院判决书中。

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