Суд обязал ТЦК исключить из учета украинца, сменившего пол

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным отказ территориального центра комплектования исключить из воинского учета женщину, официально сменившую пол с мужского на женский. Суд обязал ТЦК внести соответствующие изменения в реестр «Оберег» и взыскать в пользу истицы 1331,20 грн судебного сбора.

Истица официально сменила пол и получила документы с соответствующими данными. После этого она обратилась в ТЦК с заявлением об исключении из воинского учета, однако получила отказ.

В территориальном центре комплектования пояснили, что смена пола прямо не предусмотрена законодательством в качестве основания для снятия с воинского учета. Также там настаивали на необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время, как установил суд, истица не имеет медицинской или фармацевтической специальности, не подавала заявления о добровольном пребывании на воинском учете и ранее не проходила военную службу.

В ходе рассмотрения дела суд обратил внимание на то, что государство официально признало истицу женщиной и выдало ей документы с соответствующими данными.

По заключению суда, ТЦК не может продолжать применять к ней правила воинского учета, предусмотренные для мужчин. Отсутствие в законодательстве отдельной процедуры исключения из воинского учета после смены пола не является оправданием для нарушения прав человека.

Отказ территориального центра комплектования суд признал дискриминационным и противоправным.

Днепропетровский окружной административный суд полностью удовлетворил иск. В частности, он постановил:

признать противоправным и отменить отказ ТЦК;

обязать территориальный центр комплектования исключить истицу из воинского учета;

внести соответствующие изменения в реестр «Оберег»;

взыскать в пользу истицы 1331,20 грн судебного сбора за счет бюджетных средств.

В то же время решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Об этом говорится в решении суда по делу № 160/22278/26.

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