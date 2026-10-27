Житель Овруцкой общины в Житомирской области был приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы за невыполнение ограничительных мер, назначенных судом. Обвинение по делу поддерживали прокуроры Коростенской окружной прокуратуры. Мужчину признали виновным по ст. 390-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что в апреле 2026 года мужчину осудили за домашнее насилие в отношении его сожительницы. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью два года.

Также на три месяца суд запретил мужчине находиться по месту совместного проживания с сожительницей, приближаться к ее жилищу ближе чем на 100 метров, а также звонить ей и переписываться с ней.

Кроме того, мужчину обязали пройти программу для насильников.



Осужденный ознакомился с приговором суда и был предупрежден об уголовной ответственности за его неисполнение. Через 30 дней приговор вступил в законную силу.



Однако, несмотря на установленные судом ограничения, мужчина пришел к месту жительства потерпевшей и устроил с ней ссору.



Овруцкий районный суд Житомирской области признал мужчину виновным в неисполнении ограничительных мер. С учётом предыдущего наказания суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы.



Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение установленного законом срока

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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