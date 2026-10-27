Mieszkaniec gminy Ovrucka w obwodzie żytomierskim został skazany na 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności za nieprzestrzeganie środków ograniczających nałożonych przez sąd. Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Korostenie. Mężczyzna został uznany za winnego na podstawie art. 390-1 Kodeksu karnego Ukrainy.

W toku śledztwa ustalono, że w kwietniu 2026 roku mężczyzna został skazany za przemoc domową wobec swojej partnerki. Wówczas sąd zwolnił go z odbywania kary z okresem próby i wyznaczył okres próby trwający dwa lata.

Ponadto sąd zakazał mężczyźnie na trzy miesiące przebywania w miejscu wspólnego zamieszkania z partnerką, zbliżania się do jej mieszkania na odległość mniejszą niż 100 metrów, a także dzwonienia do niej i korespondowania z nią.

Ponadto mężczyzna został zobowiązany do udziału w programie dla sprawców przemocy.



Skazany zapoznał się z wyrokiem sądu i został poinformowany o odpowiedzialności karnej w przypadku jego nieprzestrzegania. Po upływie 30 dni wyrok stał się prawomocny.



Jednak pomimo ograniczeń nałożonych przez sąd mężczyzna udał się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i wdał się z nią w kłótnię.



Sąd Rejonowy w Owrucku w obwodzie żytomierskim uznał mężczyznę za winnego nieprzestrzegania środków ograniczających. Biorąc pod uwagę poprzednią karę, sąd wymierzył mu ostateczną karę w postaci 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności.



Wyrok może zostać zaskarżony w trybie apelacyjnym w terminie określonym przez prawo

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Żytomierzu.

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