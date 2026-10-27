Меня забрали в ТЦК: в Полтавской области нашли брошенную собаку с запиской

В Кременчуге Полтавской области в парке «Приднепровский» нашли собаку, которую оставили привязанной к скамейке. Рядом с животным лежала записка, в которой говорилось, что её хозяина забрали в ТЦК.

Владелец попросил найти для собаки любящую семью, которая сможет о ней позаботиться. История быстро распространилась в соцсетях после того, как девушка, нашедшая четвероногого, опубликовала его фотографии в Threads. Из записки стало известно, что хозяина мобилизовали.

Подробности истории с брошенным псом в Кременчуге

В записке говорится, что питбуля зовут Леон. Его оставили привязанным в парке, потому что хозяина забрали в ТЦК, а песик очень добрый и знает все команды.

«Я хозяин, меня забрали в ТЦК. Добрые люди, приютите его. Он очень добрый, знает все команды, ест всё», — написал неизвестный мужчина.

В результате животное забрали сотрудники КП «Спецсервис-Кременчуг». Сейчас о Леоне заботятся коммунальщики и ищут ему новую семью. По их словам, пес оказался кротким и общительным.

«Пока Леон остаётся у нас, он открыт для знакомств и продолжает дарить свои горячие поцелуи нашей сотруднице Марине. Мы очень надеемся, что в следующий раз Леон придет в парк уже с новым хозяином», — отметили коммунальщики.

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