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Новости Украина

Бывшую омбудсменку ЛНР заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

UA NEWS 02 Ноября 2026 18:06
Бывшую омбудсменку ЛНР заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

Бывшую так называемую уполномоченную по правам человека «ЛНР» заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Приговор был вынесен по итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Киевской городской прокуратуры.

Женщину признали виновной в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя Украины, захват государственной власти, а также изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц.

Ее действия квалифицировали по части 1 статьи 109 и части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемая, которая до оккупации части Луганской области работала следователем полиции, в 2021 году добровольно заняла должность «уполномоченного по правам человека в ЛНР» и выполняла функции органа оккупационной власти псевдогосударственного образования «ЛНР».

Так, женщина участвовала в совместных мероприятиях с представителями РФ, выполняла указания участников т.н. «ЛНР», направленные на функционирование системы органов оккупационной власти.

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По итогам судебного разбирательства, которое проходило «in absentia» (в отсутствие обвиняемой), обвиняемая была признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Досудебное расследование проводили следователи ТУ ГБР в г. Киеве при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Жительница Луганской области осуждена за государственную измену и участие в войне против Украины.

Напомним, СБУ задержала женщину, которую подозревают в работе на спецслужбы РФ.

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