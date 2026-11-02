前所谓“卢甘斯克人民共和国”（LNR）人权专员被缺席判处八年有期徒刑。该判决是基于基辅市检察院检察官支持的公诉作出的。

该女子被认定犯有以下罪行：与他人预谋，旨在以暴力手段改变和推翻乌克兰的宪法秩序，夺取国家政权，以及改变乌克兰的领土范围和国家边界。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第109条第1款和第110条第2款。

公诉人在庭审中证明，该被告在卢甘斯克州部分地区被占领前曾担任警察调查员， 于2021年自愿担任“卢甘斯克人民共和国（LNR）人权专员”一职，并履行了伪国家实体“卢甘斯克人民共和国（LNR）”占领当局的职能。

具体而言，该女子曾与俄罗斯联邦代表共同参与活动，并执行所谓“卢甘斯克人民共和国”成员的指令，这些指令旨在维持占领当局体系的运转。

根据“缺席审判”（被告未出庭）的结果，被告被认定有罪，并被判处8年有期徒刑，其全部财产被没收。

本案的庭前调查由基辅市国家调查局（DBR）调查人员负责，并在乌克兰国家警察局反恐局（DVB）的行动配合下进行。 基辅市检察院通报了这一消息。 一名卢甘斯克州居民因叛国罪及参与针对乌克兰的战争被判刑。 此前，乌克兰安全局（SBU）曾拘留一名涉嫌为俄罗斯特工机构工作的女子。 此外，乌克兰安全局还在全乌克兰范围内揭露了新的逃避动员的手段。

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