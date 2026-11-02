Byłą tzw. pełnomocniczkę ds. praw człowieka „LNR” skazano zaocznie na osiem lat pozbawienia wolności. Wyrok wydano na podstawie oskarżenia publicznego wniesionego przez prokuratorów Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

Kobietę uznano za winną działań mających na celu siłową zmianę i obalenie konstytucyjnego porządku Ukrainy, przejęcie władzy państwowej, a także zmianę granic terytorialnych i państwowych Ukrainy w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób.

Jej czyny zakwalifikowano na podstawie części 1 artykułu 109 oraz części 2 artykułu 110 Kodeksu karnego Ukrainy.

Prokurator udowodnił w sądzie, że oskarżona, która przed okupacją części obwodu ługańskiego pracowała jako śledcza policji, w 2021 roku dobrowolnie objęła stanowisko „pełnomocnika ds. praw człowieka w ŁNR” i pełniła funkcje organu władzy okupacyjnej pseudopaństwowego tworu „ŁNR”.

Kobieta ta brała udział we wspólnych wydarzeniach z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej oraz wykonywała polecenia członków tzw. „ŁNR”, mające na celu funkcjonowanie systemu organów władzy okupacyjnej.

W wyniku postępowania sądowego, które odbyło się „in absentia” (pod nieobecność oskarżonej), oskarżoną uznano za winną i skazano na 8 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą całego należącego do niej mienia.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy Oddziału Terytorialnego Biura Śledczego w Kijowie przy wsparciu operacyjnym Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Narodowej Policji Ukrainy. Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie. Mieszkaniec obwodu ługańskiego został skazany za zdradę stanu i udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała kobietę podejrzaną o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ujawniła nowe schematy uchylania się od mobilizacji na terenie całej Ukrainy.

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