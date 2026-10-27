За неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей

С 19 по 25 октября специалисты компании ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 миллиона семей в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. В целом за этот период энергетики полностью или частично восстановили электроснабжение жителей почти 800 населенных пунктов.

Наибольшее количество восстановлений зафиксировано в Донецкой области, где свет вернули почти 500 тысячам семей, и в Днепропетровской области — более чем 307 тысячам домов. В Киеве электроснабжение восстановили для 245,5 тысяч семей, в Одесской области — почти для 113 тысяч, а в Киевской области — для более чем 112 тысяч семей. Ремонтные бригады приступают к работам сразу после получения разрешения и доступа к объектам от ВСУ и ГСЧС.

Источник: Группа ДТЭК.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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