在“能源周”期间，DTEK的能源工作者为超过120万户家庭恢复了供电

10月19日至25日，DTEK公司的专家为基辅以及基辅州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州因敌方炮击而断电的120多万户家庭恢复了供电。 在此期间，电力工作者共为近800个居民点的居民完全或部分恢复了供电。

恢复供电数量最多的地区是顿涅茨克州，该州近50万户家庭恢复了供电；其次是第聂伯罗彼得罗夫斯克州，超过30.7万户家庭恢复了供电。 在基辅，24.5万户家庭恢复了供电；在敖德萨州——近11.3万户；在基辅州——超过11.2万户家庭。 维修队伍在获得乌克兰武装部队和国家紧急情况局批准并获准进入现场后，立即展开抢修工作。

来源：DTEK集团。

俄军继续对乌克兰的能源及油气行业发动袭击，主要针对前线和边境地区。 10月26日，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、苏梅州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州再次发生停电。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区断电。此次停电波及首都的戈洛西夫斯基、索洛缅斯基和舍甫琴科夫斯基区。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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