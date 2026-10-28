乌克兰边境目前没有排队现象，但旅客流量正在增加——乌克兰国家边防局

乌克兰西部边境地区的旅客流量通常会在周末前夕增加。不过，截至目前，各边境口岸尚未出现明显排队现象。乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科通报了边境情况。

“边境的客流量变化非常快。通常，某一天可能出现的客流高峰，随后在媒体报道中会被描述为‘大排长龙’、‘车辆拥堵’、‘在边境等待数小时’等情况。 但需要正确理解的是，边境排队情况取决于具体情势。通常情况下，客流量在周末前夕以及周末期间都会增加，”德姆琴科指出。

他指出，周四至周五期间，与波兰接壤的多数边境口岸（其客流量占总量的50%）都出现了拥堵。 其中，沃伦州的乌斯蒂卢格、利沃夫州的克拉科维茨和谢吉尼的拥堵最为严重。不过，从本周一开始，边境已无排队现象。

“截至今天，边境通关量已基本归零，包括与波兰接壤的边境在内，”德姆琴科表示。

他提醒道，工作日约有8.5万至9万名公民过境，周五可达9.5万人，而周末这一数字则超过10万人。

“这个周末，无论是周六还是周日，过境人数都急剧增加至11.7万人。 值得注意的是，例如周六以出境为主，而周日的客流分布则呈50/50的均衡态势，”该发言人解释道。

此外，德姆琴科还指出，因空中警报导致的临时通关暂停，在一定程度上也会影响客流。

“上周此类通关操作的暂停情况尤为明显。 特别是在沃伦州边境、利沃夫州、与摩尔多瓦接壤的边境地段，以及敖德萨州和文尼察州境内，因为遗憾的是，敌人正在加强对乌克兰大部分地区的恐怖袭击，”他指出。

据德姆琴科称，受空中警报影响，沃伦地区的边境检查站暂停工作的频率最高。

“如果谈及与波兰接壤的边境地段——即我们的沃伦州和利沃夫州——那么大多数通关作业的暂停都发生在沃伦州境内。 尽管利沃夫州也响起了警报，该州境内各边境检查站的通关工作也曾多次在特定时段暂停，”这位发言人解释道。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在接受乌克兰通讯社采访时透露了这一情况。

视频：沃伦州与波兰边境处，巴士排起了长达数公里的长队。

需要指出的是，在与波兰接壤的边境，货运车辆的排队长度已增加一倍。

由于列车严重延误以及在边境长时间等待，从乌克兰前往波兰的行程变得十分困难。 截至10月20日，“乌克兰铁路”的部分列车比计划晚点近20小时，而巴士乘客也反映遭遇了长达数小时的延误。 “乌克兰铁路”方面解释称，由于空中警报和安全措施，不得不调整列车运行计划。

在利沃夫州的乌克兰-波兰边境，记录到大量车辆在出境乌克兰处积压。

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