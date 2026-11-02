在私有化前，是谁在贬低乌克兰天然气银行的价值？

国有乌克兰天然气银行正准备进行私有化，但数十亿格里夫纳的坏账、内部审计问题以及管理权力的高度集中，都给该行的估值带来了严重风险。

代理董事会主席弗拉基米尔·波诺马廖夫和银行安全部主任尤里·伊尔克利恩科成为关注焦点。他们的行为引发了人们对是否遵守集体管理原则、内部控制独立性以及国家资金是否得到妥善保护的质疑。

10月23日，财政部宣布聘请罗斯柴尔德公司（Rothschild & Co）和FinPoint参与乌克兰天然气银行的出售筹备工作。这些国际顾问将对该金融机构进行评估，并协助寻找潜在投资者。 然而，私有化的成功不仅取决于财务指标，还取决于管理透明度以及是否存在隐性风险。

对该机构内部状况的担忧已蔓延至银行之外。 乌克兰天然气银行的关注此事的员工已就此向乌克兰国家银行行长安德烈·皮什内、乌克兰财政部长谢尔盖·马尔琴科以及乌克兰最高拉达经济安全问题临时调查委员会主席雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克提交了相关报告。

该请愿书指出可能存在违反法律、滥用职权、干预内部审计以及国有银行面临财务损失风险等问题。其中主要关注弗拉基米尔·波诺马廖夫和尤里·伊尔克连科的活动。

谁实际上掌控着乌克兰天然气银行的管理权

弗拉基米尔·波诺马廖夫自2017年起在乌克兰天然气银行工作。 在2023年之前，他曾担任风险管理部负责人，此后调任管理委员会。自2026年10月3日起，他代理管理委员会主席职务。

他在风险管理领域多年的工作经历，引发了人们对该部门独立性的质疑。特别是，有报道称波诺马廖夫仍对负责评估信贷风险的前下属保持着非正式的影响力。

银行安全部主任尤里·伊尔克利恩科在银行管理体系中同样扮演着至关重要的角色。该部门正是负责发现违规行为并保护银行资产的部门。 与此同时，伊尔克利恩科参与审批可能涉及其本部门活动的内部审查结果一事也引发了质疑。

这种对风险管理、银行安全及内部调查的潜在权力集中，威胁到了监督职能的独立性。如果决策实际上仅由一小部分高管作出，集体管理原则就可能沦为空谈。

数亿格里夫纳的坏账

金融风险最典型的例子之一，是向“敖德萨天然气供应”有限责任公司和“尤-天然气”有限责任公司提供的贷款，总额约为6.12亿格里夫纳。 据现有信息显示，在出现还款问题后，该银行委托了外部法证审计，以查明亏损原因及贷款过程中可能存在的违规行为。

初步审查结果据称显示，此前由波诺马廖夫领导的风险管理部在工作中存在疏漏。 与此同时，有消息称可能有人对员工施压，意图淡化审计的最终结论。这些情况尚需独立核实。

另一起备受关注的案件涉及与“NextTrade”有限责任公司及其关联实体ERU的交易。据现有信息显示，该公司的欠款超过1700万欧元。

相关交易的合法性已成为乌克兰国家反腐败局（NABU）的调查对象。根据法庭文件，调查人员正在核查是否存在以银行担保和信用证为幌子、在担保不足的情况下提供高风险融资的情况。

另一个问题是针对这些交易的内部审查是否客观。有报道称波诺马廖夫和伊尔克利恩科曾干预相关程序，尽管他们所控制的部门的活动同样需要接受评估。

2023年还发生了一起负面事件：乌克兰国家银行因乌克兰天然气银行在金融监控领域存在违规行为，对其处以6460万格里夫纳的罚款。 当时，波诺马廖夫担任风险管理部负责人。尽管罚款本身并不意味着他个人有罪，但监管有效性问题依然值得关注。

波诺马廖夫在VS Energy贷款中的角色及其与俄罗斯VTB银行的关联

乌克兰天然气银行2017年底的信贷业务值得特别关注，当时VS Energy集团旗下公司为两处酒店资产获得了融资。

具体而言，基辅的“Premier Palace”酒店获得了9.1亿格里夫纳（约合3300万美元）的贷款，而“Dnister”酒店则获得了1.3亿格里夫纳的贷款。贷款总额超过10亿格里夫纳。

2018年初，VS Energy还清偿了欠与俄罗斯国有资本相关的VTB银行的债务。 据现有信息显示，乌克兰天然气银行提供的资金可能被用于偿还这些债务，尽管资金的直接流向仍需文件证实。

在这起事件中，时任风险管理部门的高层扮演了关键角色。正是波诺马廖夫领导着负责分析信贷风险的专门部门。 据本报获得的消息，他亲自签署了该部门关于发放贷款的结论。要最终确认这一点，需要查阅该文件的原件。

这一事件引发了关于国家资金可能被间接用于偿还欠俄罗斯银行债务的质疑。额外的风险在于，VS Energy公司在乌克兰能源基础设施领域拥有利益，且该集团与俄罗斯商人存在关联。

有必要查明，在授信过程中是否对这些情况进行了适当评估，以及国家的财政利益是否得到了保障。

伊尔克利恩科在乌克兰储户存款保障基金任职期间就曾面临声誉问题

尤里·伊尔克利恩科此前曾在个人存款保障基金工作，期间曾担任问题银行（特别是“米哈伊洛夫斯基银行”和“铂金银行”）的临时管理人和清算人。

他的多项决定曾多次成为法庭争议的焦点。

2019年，最高法院确认，伊尔克利恩科作为个人存款保障基金的授权代表，未提交“米哈伊洛夫斯基”银行存款人信息以获取保障性赔偿，其不作为属于违法行为。

2020年，最高法院维持了关于“铂金银行”一名储户案件中非法行为及不作为的裁决，该案涉及19.8万格里夫纳的赔付。

管理问题是否会导致乌克兰天然气银行贬值

除了问题贷款外，乌克兰天然气银行的人事变动也引发了关注。有消息称，部分部门负责人受到施压，经验丰富的专家被解雇，且某些官员可能被排除在集体决策机构之外。

如果这些情况得到证实，将表明正值该行需要向潜在投资者展示管理透明度之际，其内部控制体系却面临弱化的风险。

问题贷款、潜在的利益冲突以及不透明的人事决策都可能对乌克兰天然气银行的投资吸引力产生负面影响。潜在买家将考虑额外财务损失、法律纠纷以及公司治理缺陷等风险。

正因如此，作为乌克兰天然气银行94.94%股份的所有者，国家不应对有关可能违规行为的报告置之不理。

财政部必须确保对银行管理层（特别是弗拉基米尔·波诺马廖夫和尤里·伊尔克连科）的活动进行独立审查。 如果滥用职权的行为得到证实，则需要进行彻底的人事调整，以保护国有资产免受进一步损失，恢复有效的公司治理，并防止乌克兰天然气银行计划中的私有化失败。

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