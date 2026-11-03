2026年圣诞斋期：何时开始、持续多久以及可以吃什么

圣诞斋期是东正教传统中的一项多日斋期。它持续40天，旨在为庆祝基督降生节进行精神上的准备。

在此期间，信徒们不仅会限制某些食物的摄入，还会更加注重祈祷、行善以及内心的自我克制。

2026年圣诞斋期何时开始

根据新教会历，2026年的圣诞斋期将于11月15日开始，12月24日结束。斋期共持续40天。

民间也将这一斋期称为“菲利普斋”。这一名称源于使徒菲利普的纪念日：斋期始于该节日的次日，根据新历，该节日于11月14日庆祝。

对于遵循旧教会历的人来说，2026年的圣诞斋期将从11月28日开始，持续至2027年1月6日。

圣诞斋期期间可以吃什么

圣诞斋期的基本原则是戒食动物性食品。饮食中应排除肉类、禽类、牛奶、奶酪、黄油、酸奶油和鸡蛋。

饮食以植物性食物为主。斋期期间可以食用：

蔬菜和水果；

谷物和粥；

蘑菇；

豆类、豌豆、扁豆及其他豆科植物；

坚果和种子；

面包和素食烘焙食品；

植物油——在教会法规允许的日子里。

鱼类并非每天都可以食用。根据乌克兰东正教会（PTSU）2026年的教会历，具体而言，11月21日——圣母进殿节当天可以食用鱼类。

其他日子应遵循礼拜指示及所属教区神父的建议。

重要的是要记住，斋戒不仅仅是饮食上的限制。其精神内涵在于祈祷、远离恶行与恶言、与亲人和解，以及帮助那些需要支持的人。

因此，遵守饮食规则不应成为斋戒的唯一目的。

限制的严格程度还可能取决于个人的健康状况、年龄和生活环境。 孕妇、慢性病患者、老年人以及需要特殊饮食的人群，在未咨询医生和神父的情况下，不应实施严格的限制。

此前，我们曾发布过2026年11月的东正教节日历——其中包含新历和旧历的所有日期。

需要提醒的是，英国已向乘客发出警告，由于几条客流量较大的铁路线正在进行工程施工，圣诞节至新年期间列车运行将出现重大中断。 施工将影响伦敦帕丁顿车站和伯明翰新街车站。

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