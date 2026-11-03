Рождественский пост 2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть
Рождественский пост — один из многодневных постов в православной традиции. Он длится 40 дней и посвящён духовной подготовке к празднику Рождества Христова.
В этот период верующие стараются не только ограничивать себя в определённых продуктах, но и уделять больше внимания молитве, добрым делам и внутреннему самоконтролю.
Когда начинается Рождественский пост в 2026 году
Согласно новому церковному календарю Рождественский пост в 2026 году начинается 15 ноября и заканчивается 24 декабря. Его продолжительность составляет 40 дней.
В народе этот пост также называют Филипповкой. Название связано с днем памяти апостола Филиппа: пост начинается на следующий день после праздника, который по новому календарю отмечается 14 ноября.
Для тех, кто следует старому церковному календарю, Рождественский пост начнётся 28 ноября 2026 года и продлится до 6 января 2027 года.
Что можно есть во время Рождественского поста
Основное правило Рождественского поста — отказ от продуктов животного происхождения. Из рациона исключают мясо, птицу, молоко, сыр, сливочное масло, сметану и яйца.
Основу питания составляют продукты растительного происхождения. Во время поста можно употреблять:
- овощи и фрукты;
- крупы и каши;
- грибы;
- фасоль, горох, чечевицу и другие бобовые;
- орехи и семена;
- хлеб и постную выпечку;
- растительное масло — в дни, когда это разрешено церковным уставом.
Рыба разрешается не каждый день. Согласно церковному календарю ПЦУ на 2026 год, в частности, её можно употреблять 21 ноября — в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В остальные дни следует ориентироваться на богослужебные указания и рекомендации священника своей общины.
Важно помнить, что пост — это не только ограничения в питании. Его духовный смысл заключается в молитве, воздержании от плохих поступков и слов, примирении с близкими и помощи тем, кто нуждается в поддержке.
Поэтому соблюдение пищевых правил не должно становиться единственной целью поста.
Строгость ограничений также может зависеть от состояния здоровья, возраста и жизненных обстоятельств человека. Беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям и тем, кому требуется особый рацион, не следует вводить строгие ограничения без консультации с врачом и священником.
Ранее мы публиковали православный календарь с праздниками в ноябре 2026 года — со всеми датами по новому и старому стилю.
Напомним, в Великобритании пассажиров предупредили о значительных перебоях в движении поездов в рождественско-новогодний период из-за инженерных работ на нескольких загруженных железнодорожных направлениях. Работы затронут лондонский вокзал Паддингтон и Бирмингем-Нью-стрит.