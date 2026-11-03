Post bożonarodzeniowy 2026: kiedy się zaczyna, jak długo trwa i co można jeść

Post bożonarodzeniowy — jeden z wielodniowych postów w tradycji prawosławnej. Trwa 40 dni i jest poświęcony duchowemu przygotowaniu do święta Bożego Narodzenia.

W tym okresie wierni starają się nie tylko ograniczać spożycie niektórych produktów, ale także poświęcać więcej uwagi modlitwie, dobrym uczynkom i wewnętrznej samokontroli.

Kiedy rozpoczyna się post bożonarodzeniowy w 2026 roku

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym post bożonarodzeniowy w 2026 roku rozpocznie się 15 listopada, a zakończy 24 grudnia. Trwa on 40 dni.

W ludowym przekazie post ten nazywany jest również „Piłipówką”. Nazwa ta wiąże się z dniem pamięci apostoła Piotra: post rozpoczyna się następnego dnia po święcie, które zgodnie z nowym kalendarzem obchodzone jest 14 listopada.

Dla osób przestrzegających starego kalendarza kościelnego post bożonarodzeniowy rozpocznie się 28 listopada 2026 roku i potrwa do 6 stycznia 2027 roku.

Co można jeść podczas postu bożonarodzeniowego

Podstawową zasadą postu bożonarodzeniowego jest rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego. Z diety wyklucza się mięso, drób, mleko, ser, masło, śmietanę i jaja.

Podstawę diety stanowią produkty pochodzenia roślinnego. Podczas postu można spożywać:

warzywa i owoce;

kasze i płatki zbożowe;

grzyby;

fasolę, groch, soczewicę i inne rośliny strączkowe;

orzechy i nasiona;

chleb i pieczywo bezmięsne;

olej roślinny — w dni, w których zezwala na to regulamin kościelny.

Ryby nie są dozwolone codziennie. Zgodnie z kalendarzem kościelnym POCU na rok 2026 można je spożywać między innymi 21 listopada — w święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni.

W pozostałe dni należy kierować się wskazówkami liturgicznymi i zaleceniami kapłana swojej wspólnoty.

Należy pamiętać, że post to nie tylko ograniczenia w jedzeniu. Jego duchowe znaczenie polega na modlitwie, powstrzymywaniu się od złych uczynków i słów, pojednaniu z bliskimi oraz pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia.

Dlatego przestrzeganie zasad żywieniowych nie powinno być jedynym celem postu.

Surowość ograniczeń może również zależeć od stanu zdrowia, wieku i sytuacji życiowej danej osoby. Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe, osoby starsze oraz te, które wymagają specjalnej diety, nie powinny wprowadzać surowych ograniczeń bez konsultacji z lekarzem i duchownym.

Wcześniej opublikowaliśmy kalendarz prawosławny ze świętami w listopadzie 2026 roku — ze wszystkimi datami według kalendarza nowego i starego.

Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii pasażerowie zostali ostrzeżeni o znacznych zakłóceniach w ruchu pociągów w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z powodu prac inżynieryjnych na kilku obciążonych trasach kolejowych. Prace dotkną londyńskiego dworca Paddington oraz Birmingham New Street.

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