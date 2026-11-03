总统办公室主任基里尔·布达诺夫就前一天发生在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件发表了评论。 他称该事件对国家而言是不可接受的，并强调在面临俄罗斯威胁的情况下，此类情况会损害乌克兰人的团结。

“昨日在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件对国家而言是不可接受的，且损害了乌克兰人的团结，尤其是在面临俄罗斯威胁之际，”他表示。

据总统办公室主任称，执法部门和相关机构正在调查事件的全部情况。他们的任务是查明事件的完整、客观经过，确定责任人，并采取措施防止此类事件再次发生。

“目前，我们正在与安全部门共同制定所有必要的决策，以作出恰当回应并防范挑衅，”布达诺夫指出。

最后，他呼吁乌克兰人在做出决策和解决冲突时，首先应将国家和民族的利益放在首位。

“亚速”部队指挥官、准将德尼·“雷迪斯”·普罗科彭科也对彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件作出了回应。

他表示，以当前形式传播关于该事件的消息符合俄罗斯的利益。

据这位军官称，敌方企图分裂乌克兰社会和军队，动摇国内局势，并诋毁乌克兰捍卫者。

基里尔·布达诺夫在其官方Telegram频道上通报了这一情况。

亚速军团就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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