Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce
Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce dzień wcześniej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim. Nazwał ten incydent niedopuszczalnym dla państwa i podkreślił, że podobne sytuacje szkodzą jedności Ukraińców w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
„Wczorajsze wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce są niedopuszczalne dla państwa i szkodzą jedności Ukraińców, zwłaszcza w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – oświadczył.
Według szefa Biura Prezydenta organy ścigania i uprawnione instytucje już wyjaśniają wszystkie okoliczności tego incydentu. Ich zadaniem jest ustalenie pełnego i obiektywnego obrazu wydarzeń, wskazanie osób odpowiedzialnych oraz podjęcie działań, aby podobne sytuacje się nie powtórzyły.
„Właśnie teraz opracowujemy wraz ze służbami bezpieczeństwa wszystkie niezbędne rozwiązania, aby zapewnić adekwatną reakcję i zapobiegać prowokacjom” – zaznaczył Budanow.
Na zakończenie wezwał Ukraińców, aby przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów kierowali się przede wszystkim interesami państwa i narodu.
Na wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce zareagował również dowódca grupowania wojsk „Azow”, generał brygady Denys „Redis” Prokopenko.
Stwierdził on, że rozpowszechnianie informacji o tym incydencie w obecnej formie leży w interesie Rosji.
Według wojskowego przeciwnik dąży do podzielenia ukraińskiego społeczeństwa i wojska, destabilizacji sytuacji wewnątrz kraju oraz zdyskredytowania ukraińskich obrońców.
Informację tę przekazał Kirilo Budanow na swoim oficjalnym kanale w serwisie Telegram.
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