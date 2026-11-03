Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce dzień wcześniej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim. Nazwał ten incydent niedopuszczalnym dla państwa i podkreślił, że podobne sytuacje szkodzą jedności Ukraińców w obliczu rosyjskiego zagrożenia.

„Wczorajsze wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce są niedopuszczalne dla państwa i szkodzą jedności Ukraińców, zwłaszcza w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – oświadczył.

Według szefa Biura Prezydenta organy ścigania i uprawnione instytucje już wyjaśniają wszystkie okoliczności tego incydentu. Ich zadaniem jest ustalenie pełnego i obiektywnego obrazu wydarzeń, wskazanie osób odpowiedzialnych oraz podjęcie działań, aby podobne sytuacje się nie powtórzyły.

„Właśnie teraz opracowujemy wraz ze służbami bezpieczeństwa wszystkie niezbędne rozwiązania, aby zapewnić adekwatną reakcję i zapobiegać prowokacjom” – zaznaczył Budanow.

Na zakończenie wezwał Ukraińców, aby przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów kierowali się przede wszystkim interesami państwa i narodu.

Na wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce zareagował również dowódca grupowania wojsk „Azow”, generał brygady Denys „Redis” Prokopenko.

Stwierdził on, że rozpowszechnianie informacji o tym incydencie w obecnej formie leży w interesie Rosji.

Według wojskowego przeciwnik dąży do podzielenia ukraińskiego społeczeństwa i wojska, destabilizacji sytuacji wewnątrz kraju oraz zdyskredytowania ukraińskich obrońców.

Informację tę przekazał Kirilo Budanow na swoim oficjalnym kanale w serwisie Telegram.

W korpusie Azow skomentowano starcie w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

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Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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