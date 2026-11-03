Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, произошедшие накануне. Он назвал инцидент недопустимым для государства и подчеркнул, что подобные ситуации наносят ущерб единству украинцев в условиях российской угрозы.
«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы», — заявил он.
По словам главы Офиса президента, правоохранительные органы и уполномоченные органы уже выясняют все обстоятельства инцидента. Их задача — установить полную и объективную картину событий, определить ответственных и принять меры, чтобы подобное не повторилось.
«Прямо сейчас мы прорабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций», — отметил Буданов.
В заключение он призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов учитывать прежде всего интересы государства и нации.
На события в Петропавловской Борщаговке также отреагировал командующий группировкой войск «Азов», бригадный генерал Денис «Редис» Прокопенко.
Он заявил, что распространение сообщений об инциденте в нынешнем виде отвечает интересам России.
По словам военного, противник стремится разделить украинское общество и армию, дестабилизировать ситуацию внутри страны и дискредитировать украинских защитников.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в своем официальном Telegram-канале.
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