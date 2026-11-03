Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, произошедшие накануне. Он назвал инцидент недопустимым для государства и подчеркнул, что подобные ситуации наносят ущерб единству украинцев в условиях российской угрозы.

«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы», — заявил он.

По словам главы Офиса президента, правоохранительные органы и уполномоченные органы уже выясняют все обстоятельства инцидента. Их задача — установить полную и объективную картину событий, определить ответственных и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

«Прямо сейчас мы прорабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций», — отметил Буданов.

В заключение он призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов учитывать прежде всего интересы государства и нации.

На события в Петропавловской Борщаговке также отреагировал командующий группировкой войск «Азов», бригадный генерал Денис «Редис» Прокопенко.

Он заявил, что распространение сообщений об инциденте в нынешнем виде отвечает интересам России.

По словам военного, противник стремится разделить украинское общество и армию, дестабилизировать ситуацию внутри страны и дискредитировать украинских защитников.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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