11月3日，喀尔巴阡山脉预计将出现湿雪，而乌克兰东部将笼罩在浓雾之中

2026年11月3日星期二，乌克兰将以多云天气为主，无明显降水。预计敖德萨州和克里米亚地区将有小雨，喀尔巴阡山脉可能出现湿雪，东部地区则有雾。

11月的第三天，乌克兰天气阴沉且凉爽，但无明显降水。仅敖德萨州和克里米亚可能出现小雨。喀尔巴阡山脉夜间无降水，白天将有小雨夹雪。 东北部地区夜间和清晨有雾。风向为北风，南部地区为东北风，风速3–8米/秒。

夜间气温2–8°，白天5–11°；该国东南部夜间4–9°，白天10–15°。喀尔巴阡山脉昼夜气温均在0°左右。

乌克兰水文气象中心发布了黄色预警（I级）： 11月3日夜间至清晨，切尔尼戈夫州、苏姆州、波尔塔瓦州、哈尔科夫州和卢甘斯克州预计将出现能见度为200–500米的雾，可能导致交通受阻。

截至11月13日，第聂伯河流域（利沃夫州）的部分河流以及桑河（利沃夫州）、西布格河（利沃夫州、沃伦州）的支流流域，将持续处于秋季低水位期。 水位将维持在有观测记录以来的最低值附近，部分河段甚至会低于该水平。 河流水量将持续偏低，部分地区甚至低于低水位标准；部分小河可能出现无水流情况。

已发布三级危险预警——棕色预警。

11月3日（星期二），基辅多云，无明显降水。 北风，风速3–8米/秒。基辅州夜间气温3–8°，白天6–11°；基辅市夜间6–8°，白天8–10°。

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪形式的降水。同时，据气象专家的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬季，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或雨夹雪的形式出现。

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