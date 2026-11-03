3 listopada w Karpatach spodziewany jest mokry śnieg, a wschodnią Ukrainę pokryje mgła

We wtorek, 3 listopada 2026 roku, na Ukrainie będzie przeważała pochmurna pogoda bez znaczących opadów. Niewielkie deszcze prognozowane są w obwodzie odeskim i na Krymie, w Karpatach możliwy jest mokry śnieg, a na wschodzie – mgła.

Trzeci dzień listopada na Ukrainie zapowiada się jako pochmurny i chłodny, jednak bez znaczących opadów. Jedynie w obwodzie odeskim i na Krymie możliwe są niewielkie opady deszczu. W Karpatach w nocy nie będzie opadów, a w ciągu dnia wystąpi niewielki mokry śnieg. W północno-wschodniej części w nocy i rano wystąpi mgła. Wiatr północny, w części południowej północno-wschodni, o prędkości 3–8 m/s.

Temperatura w nocy 2–8°, w ciągu dnia 5–11°; na południowym wschodzie kraju w nocy 4–9°, w ciągu dnia 10–15°. W Karpatach zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia około 0°.

Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ogłosiło żółty poziom zagrożenia (I poziom): w nocy i rano 3 listopada w obwodach czernihowskim, sumskim, poltawskim, charkowskim i ługańskim spodziewana jest mgła o widoczności 200–500 m, co może utrudnić ruch drogowy.

Do 13 listopada na niektórych rzekach dorzecza Dniestru (obwód lwowski) oraz zlewni Sanu (obwód lwowski) i Zachodniego Bugu (obwody lwowski i wołyński) utrzyma się stan niskiego jesiennego poziomu wody. Poziomy wody będą utrzymywać się na poziomie zbliżonym do najniższych wartości odnotowanych w całym okresie obserwacji, a na niektórych odcinkach – poniżej tych wartości. Wodność rzek pozostanie niska, miejscami poniżej kryteriów niskiego stanu wody; na niektórych małych rzekach możliwe jest całkowite ustanie przepływu.

Ogłoszono III poziom zagrożenia – brązowy.

We wtorek, 3 listopada, w Kijowie będzie pochmurno, bez znaczących opadów. Wiatr północny, 3–8 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy 3–8°, w ciągu dnia 6–11°; w Kijowie w nocy 6–8°, w ciągu dnia 8–10°.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz meteorologów, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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