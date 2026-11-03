В Карпатах 3 ноября ожидается мокрый снег, а восточную часть Украины накроет туман

Во вторник, 3 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная погода без значительных осадков. Небольшие дожди прогнозируются в Одесской области и в Крыму, в Карпатах возможен мокрый снег, а на востоке — туман.

Третий день ноября в Украине обещает быть пасмурным и прохладным, однако без значительных осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму возможен небольшой дождь. В Карпатах ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег. В северо-восточной части ночью и утром туман. Ветер северный, в южной части северо-восточный, 3–8 м/с.

Температура ночью 2–8°, днём 5–11°; на юго-востоке страны ночью 4–9°, днём 10–15°. В Карпатах и ночью, и днём около 0°.

Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности (I уровень): ночью и утром 3 ноября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидается туман с видимостью 200–500 м, что может затруднить движение транспорта.

До 13 ноября на отдельных реках бассейна Днестра (Львовская область) и суббассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) будет сохраняться режим низкой осенней межени. Уровни воды будут держаться близко к самым низким значениям за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже них. Водный режим рек останется низким, местами ниже критериев маловодья; на отдельных малых реках возможно отсутствие стока.

Объявлен III уровень опасности – коричневый.

Во вторник, 3 ноября, в Киеве облачно, без значительных осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура в Киевской области ночью 3–8°, днем 6–11°; в Киеве ночью 6–8°, днем 8–10°.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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