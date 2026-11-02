Kto podważa wartość Ukrgazbanku przed prywatyzacją?

Państwowy Ukrgazbank przygotowuje się do prywatyzacji, jednak kredyty zagrożone o wartości miliardów hrywien, wątpliwości związane z audytami wewnętrznymi oraz koncentracja wpływów kierowniczych stanowią poważne zagrożenie dla jego wartości.

W centrum uwagi znaleźli się pełniący obowiązki prezesa zarządu Wołodymyr Ponomariow oraz dyrektor departamentu bezpieczeństwa bankowego Jurij Irklienko. Ich działania budzą wątpliwości co do przestrzegania zasad kolegialnego zarządzania, niezależności kontroli wewnętrznej oraz należytej ochrony środków państwowych.

23 października Ministerstwo Finansów poinformowało o zaangażowaniu firm Rothschild & Co oraz FinPoint w przygotowanie sprzedaży Ukrgazbanku. Międzynarodowi doradcy mają dokonać wyceny instytucji finansowej oraz pomóc w znalezieniu potencjalnych inwestorów. Jednak powodzenie prywatyzacji zależy nie tylko od wskaźników finansowych, ale także od przejrzystości zarządzania i braku ukrytych zagrożeń.

Zaniepokojenie sytuacją wewnątrz instytucji wykroczyło już poza mury banku. Zainteresowani pracownicy Ukrgazbanku zwrócili się z odpowiednim oświadczeniem do prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego, ministra finansów Ukrainy Serhija Marczenca oraz przewodniczącego Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej Ukrainy ds. bezpieczeństwa gospodarczego Jarosława Żelezniaka.

W oświadczeniu mowa jest o możliwych naruszeniach przepisów, nadużyciach uprawnień służbowych, ingerencji w wewnętrzne kontrole oraz ryzyku strat finansowych banku państwowego. Główna uwaga skupia się na działalności Włodzimierza Ponomariowa i Jurija Irklienka.

Kto faktycznie sprawuje kontrolę nad zarządzaniem Ukgazbankiem

Włodzimierz Ponomariow pracuje w Ukrgazbanku od 2017 roku. Do 2023 roku kierował departamentem zarządzania ryzykiem, po czym przeszedł do zarządu. Od 3 października 2026 roku pełni obowiązki prezesa zarządu.

Jego wieloletnia praca w systemie zarządzania ryzykiem budzi wątpliwości co do niezależności tego obszaru. W szczególności pojawiają się doniesienia o tym, że Ponomariow nadal wywiera nieformalny wpływ na swoich byłych podwładnych, którzy odpowiadają za ocenę ryzyka kredytowego.

Nie mniej ważną rolę w systemie zarządzania odgrywa dyrektor departamentu bezpieczeństwa bankowego Jurij Irklienko. To właśnie ten dział ma za zadanie wykrywać naruszenia i chronić aktywa banku. Jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące udziału Irklienko w zatwierdzaniu wyników kontroli wewnętrznych, które mogły dotyczyć działalności jego własnego departamentu.

Taka potencjalna koncentracja wpływu na zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo bankowe i dochodzenia wewnętrzne stanowi zagrożenie dla niezależności funkcji kontrolnych. Jeśli decyzje faktycznie podejmuje wąskie grono urzędników, zasada zarządzania kolegialnego może stać się formalnością.

Kredyty zagrożone o wartości setek milionów hrywien

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów ryzyka finansowego jest udzielenie kredytów spółkom „Odesagaz-Postachannya” i „U-Gaz” na łączną kwotę około 612 mln hrywien. Po pojawieniu się problemów ze spłatą środków bank, zgodnie z dostępnymi informacjami, zlecił zewnętrzny audyt kryminalistyczny w celu ustalenia przyczyn strat i ewentualnych naruszeń podczas udzielania kredytów.

Wstępne wyniki kontroli rzekomo wskazywały na niedociągnięcia w pracy działu zarządzania ryzykiem, którym wcześniej kierował Ponomariow. Jednocześnie pojawiły się informacje o możliwym wywieraniu presji na pracowników w celu złagodzenia ostatecznych wniosków z audytu. Okoliczności te wymagają niezależnego potwierdzenia.

Innym głośnym przypadkiem są transakcje z spółką „Nexttrade” i powiązanymi podmiotami ERU. Zadłużenie tej spółki, według dostępnych informacji, przekracza 17 mln euro.

Zgodność z prawem tych transakcji stała się już przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez NABU. Zgodnie z materiałami sądowymi śledztwo dotyczyło ewentualnego udzielania ryzykownych finansowań pod pozorem gwarancji bankowych i akredytyw o niewystarczającym zabezpieczeniu.

Osobną kwestią jest obiektywność wewnętrznych kontroli dotyczących tych transakcji. Pojawiają się doniesienia o wpływie Ponomariowa i Irkliienka na odpowiednie procedury, chociaż działalność podległych im jednostek również wymagała oceny.

Kolejny negatywny incydent miał miejsce w 2023 roku, kiedy to NBU nałożył na Ukrgazbank grzywnę w wysokości 64,6 mln hrywien za naruszenia w zakresie monitoringu finansowego. W tym czasie Ponomariow kierował departamentem zarządzania ryzykiem. Chociaż sama grzywna nie oznacza jego osobistej winy, kwestia skuteczności kontroli pozostaje aktualna.

Rola Ponomariowa w udzielaniu kredytów dla VS Energy i powiązania z rosyjskim bankiem VTB

Na szczególną uwagę zasługują operacje kredytowe Ukrgazbanku pod koniec 2017 roku, kiedy to spółki z grupy VS Energy otrzymały finansowanie na dwa obiekty hotelowe.

Chodzi o kredyty w wysokości 910 mln UAH, czyli około 33 mln USD, dla kijowskiego „Premier Palace” oraz kolejne 130 mln UAH dla hotelu „Dnister”. Łączna kwota wyniosła ponad 1 mld UAH.

Na początku 2018 roku VS Energy uregulowała również zobowiązania dłużne wobec banku VTB, powiązanego z rosyjskim kapitałem państwowym. Z dostępnych informacji wynika, że finansowanie z Ukrgazbanku mogło zostać wykorzystane do spłaty tych długów, choć bezpośredni przepływ środków wymaga jeszcze potwierdzenia dokumentacyjnego.

Szczególną rolę w tej historii odgrywa ówczesne kierownictwo działu zarządzania ryzykiem. To właśnie Ponomariow stał na czele tego działu, odpowiedzialnego za analizę ryzyka kredytowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi redakcji osobiście podpisał on opinię departamentu w sprawie udzielenia kredytu. W celu ostatecznego potwierdzenia konieczne jest zbadanie oryginału dokumentu.

Sprawa ta rodzi pytania o możliwe pośrednie wykorzystanie środków państwowych do spłaty długów wobec rosyjskiego banku. Dodatkowe ryzyko wiąże się z faktem, że firma VS Energy miała udziały w ukraińskiej infrastrukturze energetycznej, a grupę tę łączono z rosyjskimi biznesmenami.

Należy ustalić, czy okoliczności te zostały właściwie ocenione podczas udzielania kredytu oraz czy interesy finansowe państwa były zabezpieczone.

Kwestie związane z reputacją Irklienko pojawiały się już podczas jego pracy w FGVFO

Jurij Irklienko pracował wcześniej w Funduszu Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych, gdzie pełnił funkcję tymczasowego administratora i likwidatora banków znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności „Mykhailivskogo” i „Platinum Banku”.

Jego decyzje wielokrotnie stawały się przedmiotem sporów sądowych.

W 2019 roku Sąd Najwyższy potwierdził bezprawność zaniechania Irklienko jako osoby upoważnionej przez FGDFO w zakresie nieprzekazania informacji o deponentce banku „Michajłowski” w celu uzyskania gwarantowanego odszkodowania.

W 2020 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy orzeczenia dotyczące bezprawnych działań i zaniechań w sprawie deponentki „Platinum Banku”, związanej z wypłatą 198 tys. hrywien.

Czy problemy zarządcze doprowadzą do utraty wartości Ukrgazbanku

Oprócz kredytów zagrożonych wątpliwości budzą zmiany kadrowe w Ukrgazbanku. Pojawiły się informacje o wywieraniu presji na niektórych kierowników działów, zwolnieniach doświadczonych specjalistów oraz możliwym odsunięciu niektórych urzędników od podejmowania decyzji w organach kolegialnych.

Takie okoliczności, jeśli się potwierdzą, będą świadczyć o ryzyku osłabienia systemu kontroli wewnętrznej właśnie w momencie, gdy bank powinien wykazać się przejrzystością zarządzania wobec potencjalnych inwestorów.

Kredyty zagrożone, potencjalne konflikty interesów oraz nieprzejrzyste decyzje kadrowe mogą negatywnie wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną Ukrgazbanku. Potencjalni nabywcy będą brać pod uwagę ryzyko dodatkowych strat finansowych, sporów sądowych oraz niedociągnięć w zakresie ładu korporacyjnego.

Właśnie dlatego państwo, jako właściciel 94,94% akcji Ukrgazbanku, nie powinno pozostawiać bez reakcji doniesień o możliwych naruszeniach.

Ministerstwo Finansów musi zapewnić niezależną kontrolę działalności kierownictwa banku, w szczególności Władimira Ponomariowa i Jurija Irklienko. W przypadku potwierdzenia nadużyć konieczne będą radykalne zmiany kadrowe, aby chronić majątek państwowy przed dalszymi stratami, przywrócić skuteczne zarządzanie korporacyjne oraz zapobiec fiasku planowanej prywatyzacji Ukrgazbanku.

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