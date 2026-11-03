Rada gminy Torchyn w obwodzie wołyńskim zleciła kontynuację budowy kompleksu sportowego o wartości 116,88 mln hrywien. Prace zlecono spółce „Wołyńekobud”, jednak analiza kosztorysu wykazała możliwe znaczne zawyżenie kosztów niektórych materiałów budowlanych w porównaniu z cenami rynkowymi.

Kompleks sportowy powstaje już od dziewięciu lat, jednak obecnie stopień jego zaawansowania wynosi zaledwie 31%. Jednocześnie na ukończenie obiektu planuje się przeznaczyć prawie 117 mln hrywien.

Umowę zawarto 28 października 2026 roku. Budowa będzie finansowana z budżetu lokalnego, a zakończenie prac planowane jest do końca 2027 roku.

Sam kompleks sportowy zaczęto budować już w 2017 roku. Wówczas kontrakt o wartości 25,58 mln hrywien otrzymała spółka „Łuckkomunbud”. W 2021 roku firma wygrała kolejny przetarg o wartości 24,82 mln hrywien po korekcie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łącznie poprzedniemu wykonawcy wypłacono 13,46 mln hrywien. Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej finansowanie zostało wstrzymane. Obecnie stopień zaawansowania budowy obiektu wynosi zaledwie 31%.

Zgodnie z projektem w kompleksie powstaną sale sportowe i siłownie, gabinet lekarski oraz pomieszczenia do rehabilitacji weteranów. Będą z niego korzystać również uczniowie liceum w Torchynie. Jednocześnie w budynku nie przewidziano własnego schronu. Najbliższe schronisko znajduje się w odległości 50 metrów.

Według szacunków śledczych orientacyjna nadpłata tylko za wymienione pozycje może przekroczyć 2 mln hrywien. Jednocześnie części innych materiałów nie da się porównać z cenami rynkowymi ze względu na niewystarczająco szczegółowy opis w dokumentacji.

Pojawiły się również pytania dotyczące warunków zamówienia. Uczestnicy musieli potwierdzić status przedsiębiorstwa o znaczeniu krytycznym, doświadczenie w realizacji podobnych umów o wartości nie mniejszej niż przewidywana wartość zlecenia oraz roczny dochód za rok 2025 na poziomie co najmniej 90% wartości zamówienia.

Ponadto zamawiający wymagał posiadania określonej liczby pracowników o specjalnościach budowlanych oraz szeregu certyfikatów ISO. W rezultacie firma „Wołyńekobud” otrzymała zlecenie bez konkurencji.

Według danych serwisu „Nasze pieniądze” firma należy do mieszkańców Łucza – Mykoły Szipelika i Andrijego Hrynczuka. Od 2017 roku firma otrzymała zlecenia o łącznej wartości 1,22 mld hrywien. Przewodniczącym Rady Gminy Torchyn jest Jurij Krewski, a osobą upoważnioną ds. zamówień publicznych – Wadym Melnik.

Informacja ta pochodzi z dochodzenia przeprowadzonego przez serwis „Nasze pieniądze”.

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