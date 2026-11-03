Z okazji Dnia Wojsk Inżynieryjnych Zełenski odznaczył żołnierzy odznaczeniami państwowymi
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował żołnierzom z okazji Dnia Wojsk Inżynieryjnych i odznaczył ich państwowymi odznaczeniami. W szczególności żołnierze otrzymali ordery Bogdana Chmielnickiego II i III stopnia, a także ordery „Za męstwo” II i III stopnia.
„Dzień Wojsk Inżynieryjnych Ukrainy. Pogratulowałem żołnierzom i odznaczyłem ich państwowymi odznaczeniami – orderami Bogdana Chmielnickiego II–III stopnia oraz orderami „Za męstwo” II–III stopnia” – napisał.
Zełenski zaznaczył, że wśród odznaczonych znaleźli się żołnierze, którzy wykonywali zadania w obwodach donieckim, ługańskim, sumskim i czernihowskim, a także podczas operacji kurskiej.
„Każdego dnia wykonujecie pracę, która wzmacnia naszą obronę. Dziękuję za służbę i życzę wszystkim tego, co najważniejsze – jak najszybszego zwycięstwa nad wrogiem” – napisał prezydent.
Głowa państwa poinformowała o tym na Telegramie.
Zelenski odznaczył 390 żołnierzy Gwardii Narodowej, policjantów i strażników granicznych, z czego 177 pośmiertnie.
Zełenski odznaczył rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej.
Zełenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.