Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował żołnierzom z okazji Dnia Wojsk Inżynieryjnych i odznaczył ich państwowymi odznaczeniami. W szczególności żołnierze otrzymali ordery Bogdana Chmielnickiego II i III stopnia, a także ordery „Za męstwo” II i III stopnia.

„Dzień Wojsk Inżynieryjnych Ukrainy. Pogratulowałem żołnierzom i odznaczyłem ich państwowymi odznaczeniami – orderami Bogdana Chmielnickiego II–III stopnia oraz orderami „Za męstwo” II–III stopnia” – napisał.

Zełenski zaznaczył, że wśród odznaczonych znaleźli się żołnierze, którzy wykonywali zadania w obwodach donieckim, ługańskim, sumskim i czernihowskim, a także podczas operacji kurskiej.

„Każdego dnia wykonujecie pracę, która wzmacnia naszą obronę. Dziękuję za służbę i życzę wszystkim tego, co najważniejsze – jak najszybszego zwycięstwa nad wrogiem” – napisał prezydent.

Głowa państwa poinformowała o tym na Telegramie.

Zelenski odznaczył 390 żołnierzy Gwardii Narodowej, policjantów i strażników granicznych, z czego 177 pośmiertnie.

Zełenski odznaczył rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej.

Zełenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

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