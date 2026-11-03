Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днём инженерных войск и наградил их государственными наградами. В частности, бойцы получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

«День инженерных войск Украины. Поздравил воинов и наградил их государственными наградами — орденами Богдана Хмельницкого II–III степеней и «За мужество» II–III степеней», — написал он.

Зеленский отметил, что среди награжденных — военные, выполнявшие задачи в Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областях, а также во время Курской операции.

«Каждый день вы выполняете работу, которая укрепляет нашу оборону. Спасибо за службу и желаю всем самого главного — скорейшей победы над врагом», — написал Президент.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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