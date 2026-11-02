Кто дискредитирует «Укргазбанк» перед приватизацией

Государственный «Укргазбанк» готовится к приватизации, однако проблемные кредиты на миллиарды гривен, вопросы, связанные с внутренними проверками, и концентрация управленческого влияния создают серьезные риски для его стоимости.

В центре внимания оказались исполняющий обязанности председателя правления Владимир Пономарев и директор департамента банковской безопасности Юрий Ирклиенко. Их деятельность вызывает вопросы относительно соблюдения принципов коллегиального управления, независимости внутреннего контроля и надлежащей защиты государственных средств.

23 октября Министерство финансов сообщило о привлечении Rothschild & Co и FinPoint к подготовке продажи «Укргазбанка». Международные консультанты должны оценить финансовое учреждение и помочь найти потенциальных инвесторов. Однако успешная приватизация зависит не только от финансовых показателей, но и от прозрачности управления и отсутствия скрытых рисков.

Обеспокоенность ситуацией внутри учреждения уже вышла за пределы банка. Неравнодушные сотрудники «Укргазбанка» обратились с соответствующим сообщением к председателю Национального банка Украины Андрею Пышному, министру финансов Украины Сергею Марченко и председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам экономической безопасности Ярославу Железняку.

В обращении говорится о возможных нарушениях законодательства, злоупотреблении служебными полномочиями, вмешательстве во внутренние проверки и рисках финансовых потерь государственного банка. Основное внимание уделяется деятельности Владимира Пономарева и Юрия Ирклиенко.

Кто фактически контролирует управление «Укргазбанком»

Владимир Пономарев работает в «Укргазбанке» с 2017 года. До 2023 года он возглавлял департамент риск-менеджмента, после чего перешел в правление. С 3 октября 2026 года исполняет обязанности председателя правления.

Его многолетняя работа в системе управления рисками вызывает вопросы относительно независимости этого направления. В частности, есть сообщения о том, что Пономарев сохраняет неформальное влияние на бывших подчиненных, отвечающих за оценку кредитных рисков.

Не менее важную роль в системе управления играет директор департамента банковской безопасности Юрий Ирклиенко. Именно это подразделение должно выявлять нарушения и защищать активы банка. В то же время возникают вопросы относительно участия Ирклиенко в согласовании результатов служебных проверок, которые могли касаться деятельности его собственного департамента.

Такая возможная концентрация влияния на риск-менеджмент, банковскую безопасность и внутренние расследования создает угрозу независимости контрольных функций. Если решения фактически принимает узкий круг должностных лиц, принцип коллегиального управления может превратиться в формальность.

Проблемные кредиты на сотни миллионов гривен

Одним из наиболее показательных примеров финансовых рисков является кредитование ООО «Одессагаз-Постачання» и ООО «Ю-Газ» на общую сумму около 612 млн грн. После возникновения проблем с возвратом средств банк, по имеющейся информации, заказал внешний форензик-аудит для установления причин убытков и возможных нарушений при кредитовании.

Предварительные результаты проверки якобы указывали на недостатки в работе департамента риск-менеджмента, которым ранее руководил Пономарев. В то же время появилась информация о возможном давлении на сотрудников с целью смягчения окончательных выводов аудита. Эти обстоятельства требуют независимого подтверждения.

Еще один резонансный случай — операции с ООО «Нексттрейд» и связанными с ним структурами ERU. Задолженность компании, по имеющейся информации, превышает 17 млн евро.

Законность соответствующих операций уже стала предметом расследования НАБУ. Согласно судебным материалам, следствие проверяло возможное предоставление рискового финансирования под видом банковских гарантий и аккредитивов с недостаточным обеспечением.

Отдельный вопрос — объективность внутренних проверок в отношении этих операций. Есть сообщения о влиянии Пономарева и Ирклиенко на соответствующие процедуры, хотя деятельность подконтрольных им подразделений также требовала оценки.

Еще один негативный эпизод пришелся на 2023 год, когда НБУ оштрафовал «Укргазбанк» на 64,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. В то время Пономарев возглавлял департамент риск-менеджмента. Хотя сам штраф не доказывает его личной вины, вопрос об эффективности контроля остается актуальным.

Роль Пономарева в кредитовании VS Energy и связь с российским ВТБ

Отдельного внимания заслуживают кредитные операции «Укргазбанка» в конце 2017 года, когда компании группы VS Energy получили финансирование для двух гостиничных активов.

Речь идет о кредитах на 910 млн грн, или примерно $33 млн, для киевского «Премьер-Палаца» и еще 130 млн грн для отеля «Днестр». Общая сумма составила более 1 млрд грн.

В начале 2018 года VS Energy также урегулировала долговые обязательства перед ВТБ Банком, связанным с российским государственным капиталом. По имеющейся информации, финансирование «Укргазбанка» могло использоваться для погашения этих долгов, хотя прямое движение средств еще требует документального подтверждения.

Особая роль в этой истории принадлежит тогдашнему руководству отдела риск-менеджмента. Именно Пономарев возглавлял профильный департамент, ответственный за анализ рисков кредитования. По информации, предоставленной редакции, он лично подписал заключение департамента о выдаче кредита. Для окончательного подтверждения необходимо изучить оригинал документа.

Эта история поднимает вопрос о возможном опосредованном использовании государственных средств для погашения долгов перед российским банком. Дополнительные риски связаны с тем, что VS Energy имела интересы в украинской энергетической инфраструктуре, а группу связывали с российскими бизнесменами.

Необходимо установить, были ли должным образом оценены эти обстоятельства при кредитовании и были ли защищены финансовые интересы государства.

Вопросы о репутации Ирклиенко возникали ещё во время его работы в ФГВФО

Юрий Ирклиенко ранее работал в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, где исполнял полномочия временного администратора и ликвидатора проблемных банков, в частности «Михайловского» и «Платинум Банка».

Его решения неоднократно становились предметом судебных споров.

В 2019 году Верховный Суд подтвердил противоправность бездействия Ирклиенко как уполномоченного лица ФГВФО в части непредставления информации о вкладчике банка «Михайловский» для получения гарантированного возмещения.

В 2020 году Верховный Суд оставил в силе решения о неправомерных действиях и бездействии по делу вкладчицы «Платинум Банка», связанному с выплатой 198 тыс. грн.

Приведут ли управленческие проблемы к обесценению «Укргазбанка»

Помимо проблемных кредитов, вопросы вызывают кадровые изменения в «Укргазбанке». Появилась информация о давлении на отдельных руководителей департаментов, увольнении опытных специалистов и возможном отстранении некоторых должностных лиц от принятия решений в коллегиальных органах.

Такие обстоятельства, если они подтвердятся, будут свидетельствовать о риске ослабления системы внутреннего контроля именно тогда, когда банк должен демонстрировать потенциальным инвесторам прозрачность управления.

Проблемные кредиты, возможные конфликты интересов и непрозрачные кадровые решения способны негативно повлиять на инвестиционную привлекательность «Укргазбанка». Потенциальные покупатели будут учитывать риски дополнительных финансовых потерь, судебных споров и недостатков корпоративного управления.

Именно поэтому государство как владелец 94,94% акций «Укргазбанка» не должно оставлять без внимания сообщения о возможных нарушениях.

Министерству финансов необходимо обеспечить независимую проверку деятельности руководства банка, в частности Владимира Пономарева и Юрия Ирклиенко. В случае подтверждения злоупотреблений требуются кардинальные кадровые изменения, чтобы защитить государственный актив от дальнейших потерь, восстановить эффективное корпоративное управление и не допустить провала запланированной приватизации «Укргазбанка».

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