Во время режима тишины из Олешек также были эвакуированы тела военных и гражданских лиц

Во время установленного режима тишины из городского морга временно оккупированного города Олешки Херсонской области и прилегающих территорий вывезли тела погибших военнослужащих и гражданских лиц. Об этом на пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, в соответствии с достигнутыми договоренностями с российской стороной, тела погибших, чьи родственники проживают на подконтрольной Украине территории, будут возвращены в Украину в рамках ежемесячных мероприятий по репатриации. Также в рамках гуманитарных процедур ранее состоялась эвакуация гражданского населения — более 750 жителей Олешок вывезли гуманитарным конвоем, часть из которых прибыла в Украину через территорию Беларуси.

Источник: РБК-Украина.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешко.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.





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