В Одесской области пограничники задержали проводников за организацию побега уклонистов

В Подольском районе Одесской области пограничники разоблачили и задержали двух жителей Одессы в возрасте 21 и 22 лет, которые пытались доставить военнообязанного мужчину к украинско-молдавской границе.

По данным следствия, задержанные согласились на предложение администратора одного из Telegram-каналов о подработке, заключавшейся в перевозке клиента в приднестровский сегмент государственной границы. Во время проверки на контрольном посту автомобиль с фигурантами остановили пограничники. В результате санкционированных обысков были изъяты транспортное средство, мобильные телефоны и три тысячи долларов США наличными.

Двум организаторам было предъявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 199 680 гривен. Пассажир привлечен к административной ответственности.

Источник: ГПСУ.

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