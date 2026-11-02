W obwodzie odeskim straż graniczna zatrzymała przewodników za organizowanie ucieczki osób uchylających się od służby wojskowej

W rejonie Podolskim obwodu odeskiego straż graniczna wykryła i zatrzymała dwóch mieszkańców Odessy w wieku 21 i 22 lat, którzy próbowali przewieźć mężczyznę podlegającego obowiązkowi wojskowemu do granicy ukraińsko-mołdawskiej.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa zatrzymani zgodzili się na propozycję administratora jednego z kanałów Telegramu dotyczącą dodatkowego zarobku polegającego na przewiezieniu klienta do przydniestrzańskiego odcinka granicy państwowej. Podczas kontroli na posterunku granicznym samochód z podejrzanymi został zatrzymany przez straż graniczną. W wyniku przeprowadzonych zgodnie z prawem przeszukań zabezpieczono pojazd, telefony komórkowe oraz trzy tysiące dolarów amerykańskich w gotówce.

Dwóm organizatorom postawiono zarzuty na podstawie art. 332 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalne przewożenie osób przez granicę państwową) oraz zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 199 680 hrywien. Pasażer został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

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