В Софиевской Борщаговке в результате пожара в пансионате погиб человек

В ночь на 2 ноября в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области произошел пожар в частном пансионате. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения в 02:56 после возгорания в одной из комнат на втором этаже трехэтажного здания.

На момент возникновения пожара в помещении находился 51 человек, из которых четверо — персонал заведения. В ходе спасательных работ пожарные эвакуировали жильцов и спасли 30 маломобильных граждан. В результате пожара погиб человек 1952 года рождения, ещё пять человек были госпитализированы в медицинские учреждения с ранениями и отравлением продуктами горения.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 03:52, причины возникновения пожара в настоящее время устанавливают специалисты.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

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