W Sofiivskiej Borszczagowce zginęła osoba w wyniku pożaru w pensjonacie

W nocy z 1 na 2 listopada w miejscowości Sofiivska Borszczahivka w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wybuchł pożar w prywatnym pensjonacie. Zgłoszenie o zdarzeniu nadzwyczajnym wpłynęło do służb ratowniczych o godz. 02:56 po tym, jak w jednym z pokoi na drugim piętrze trzypiętrowego budynku wybuchł pożar.

W momencie wybuchu pożaru w budynku przebywało 51 osób, z czego cztery stanowił personel obiektu. Podczas akcji ratowniczej strażacy ewakuowali mieszkańców i uratowali 30 osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W wyniku pożaru zginęła osoba urodzona w 1952 roku, a pięć innych osób trafiło do szpitali z obrażeniami i zatruciem produktami spalania.

Ratownicy całkowicie ugaszili pożar o godz. 03:52, a przyczyny jego powstania są obecnie badane przez specjalistów.

Źródło: Główny Urząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie kijowskim.

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