В Украине 3 ноября температура будет колебаться от 0° до +15°

Во вторник, 3 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода без значительных осадков.

Небольшой дождь возможен только в Одесской области и в Крыму, а на северо-востоке ночью и утром ожидается туман.

Ветер преимущественно северный, 3–8 м/с. Температура ночью составит +2…+8°, днем +5…+11°. На юго-востоке будет теплее — ночью +4…+9°, днем +10…+15°.

В Карпатах ночью осадков не ожидается, а днём возможен небольшой мокрый снег. Температура в течение суток — около 0°.

В Киеве и области также не ожидается значительных осадков. В столице ночью прогнозируют +6…+8°, днём +8…+10°. В Киевской области температура составит +3…+8° ночью и +6…+11° днём.

Источник: Украинский гидрометцентр

В высокогорье Карпат, несмотря на осеннее время года, уже установились зимние погодные условия.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.



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