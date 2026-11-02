В Україні 3 листопада температура коливатиметься від 0° до +15°

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У вівторок, 3 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду без істотних опадів.

Невеликий дощ можливий лише на Одещині та в Криму, а на північному сході вночі та вранці очікується туман.

Вітер переважно північний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +2…+8°, вдень +5…+11°. На південному сході буде тепліше — вночі +4…+9°, вдень +10…+15°.

У Карпатах вночі опадів не очікується, а вдень можливий невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби — близько 0°.

У Києві та області також буде без істотних опадів. У столиці вночі прогнозують +6…+8°, вдень +8…+10°. На Київщині температура становитиме +3…+8° вночі та +6…+11° вдень.

Джерело: Український гідрометцентр

У високогір’ї Карпат, попри осінню пору, вже встановилися зимові погодні умови.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.



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