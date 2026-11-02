3 listopada w Ukrainie temperatura będzie się wahać od 0° do +15°

We wtorek, 3 listopada, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda bez znaczących opadów.

Niewielki deszcz może wystąpić jedynie w obwodzie odeskim i na Krymie, a na północnym wschodzie w nocy i rano spodziewana jest mgła.

Wiatr będzie przeważnie północny, o prędkości 3–8 m/s. Temperatura w nocy wyniesie +2…+8°, w ciągu dnia +5…+11°. Na południowym wschodzie będzie cieplej — w nocy +4…+9°, w ciągu dnia +10…+15°.

W Karpatach w nocy nie przewiduje się opadów, natomiast w ciągu dnia możliwe są niewielkie opady mokrego śniegu. Temperatura w ciągu doby wyniesie około 0°.

W Kijowie i obwodzie kijowskim również nie będzie znaczących opadów. W stolicy w nocy prognozowane są temperatury +6…+8°, w ciągu dnia +8…+10°. W obwodzie kijowskim temperatura wyniesie +3…+8° w nocy i +6…+11° w ciągu dnia.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W wysokogórskich rejonach Karpat, pomimo jesiennej pory roku, panują już zimowe warunki pogodowe.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.



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