W trakcie ustalonego czasu ciszy z miejskiej kostnicy w tymczasowo okupowanym Oleszku w obwodzie chersońskim oraz na przyległych terenach wywieziono ciała poległych żołnierzy i cywilów. Informację tę przekazał na konferencji prasowej pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Według słów rzecznika praw człowieka, zgodnie z porozumieniami osiągniętymi ze stroną rosyjską, ciała poległych, których krewni mieszkają na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę, zostaną zwrócone na Ukrainę w ramach comiesięcznych działań repatriacyjnych. Ponadto w ramach procedur humanitarnych przeprowadzono wcześniej ewakuację ludności cywilnej — ponad 750 mieszkańców Oleszok przewieziono konwojem humanitarnym, a część z nich dotarła na Ukrainę przez terytorium Białorusi.

Źródło: RBC-Ukraina.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszkach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.





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