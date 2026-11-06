W mieszkaniu pracownika Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadzana jest pilna rewizja, która – według wstępnych informacji – może dotyczyć sprawy „Monako”. Informację tę podał rano 6 listopada adwokat Masi Najem.

Jak twierdzi, czynności śledcze prowadzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Najem twierdzi, że podczas zatrzymania funkcjonariusze wyłamali drzwi, powalili żołnierza na ziemię i założyli mu kajdanki.

Adwokat poinformował, że przybył na miejsce jako obrońca pracownika Głównego Zarządu Wywiadu. Przeszukanie, według jego danych, odbywa się pod adresem: ulica Smilianska 15, mieszkanie nr 84.

Najem oświadczył również, że zgodnie z prawem funkcjonariusze organów ścigania powinni byli poczekać na przedstawicieli służb bezpieczeństwa wewnętrznego GUR, jednak tego nie zrobili.

29 czerwca w Monako doszło do wybuchu, w wyniku którego poważnie ranny został ukraiński biznesmen Wadim Jermolajew.

Ukraiński biznesmen Wadim Jermolajew, na którego 29 czerwca dokonano zamachu w Monako, oświadczył, że nie wie, kto mógł być zleceniodawcą ataku. Jednocześnie przypuszcza, że w organizację przestępstwa mogły być zaangażowane osoby powiązane z Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony.

Śledztwo bada hipotezę o udziale call center w zamachu na Wadima Jermolajewa w Monako.

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