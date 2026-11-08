Ukraina ustaliła skład delegacji na rozmowy w Abu Zabi

W skład zespołu negocjacyjnego wejdzie pięciu urzędników: przewodniczący delegacji Rustem Umerow, szef Biura Prezydenta Kirill Budanow, Dawid Arakhamia, Siergiej Kislitsa oraz zastępca szefa Głównego Wywiadu Wojskowego Wadim Skibicki.

Do negocjacji dołączy również analityk ze Służby Wywiadu Zagranicznego.

Według źródła generał Gnatow będzie nadal odpowiadał za wojskowy aspekt negocjacji, jednak tym razem nie będzie osobiście obecny w Abu Zabi. Prace te będzie koordynował wraz ze Skibickim.

Zaplanowano również oddzielne formaty rozmów z udziałem przedstawicieli krajów europejskich.

Źródło: RBC-Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przeprowadzeniu długotrwałych konsultacji ze specjalnymi przedstawicielami strony amerykańskiej, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w wyniku których ogłosił przygotowania do spotkania w formacie trójstronnym między Ukrainą, USA i Rosją już w przyszłym tygodniu.

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

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