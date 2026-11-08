Украина определила состав делегации для переговоров в Абу-Даби

В состав переговорной команды войдут пять должностных лиц: глава делегации Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Также к переговорам присоединится аналитик из Службы внешней разведки.

По словам источника, генерал Гнатов продолжит отвечать за военное направление переговоров, однако на этот раз лично в Абу-Даби не будет. Эту работу он будет координировать со Скибицким.

Отдельные форматы переговоров запланированы также с участием представителей европейских стран.

Источник: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении длительных консультаций со специальными представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которых объявил о подготовке встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ уже на следующей неделе.

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

Читай нас в