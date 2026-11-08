W pierwszym półroczu 2026 roku w Ukrainie zmarło trzy razy więcej osób niż się urodziło. Liczba ludności na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę zmniejszyła się, według szacunków, do 27–28 mln osób w porównaniu z około 37 mln przed wybuchem wojny na pełną skalę.

Kolejne 3–5 mln Ukraińców przebywa na terytoriach okupowanych, a ponad 5 mln wyjechało za granicę.

Sytuację pogarsza spadek liczby urodzeń. O ile w 2020 roku na jedną kobietę przypadało średnio 1,2 dziecka, o tyle obecnie wskaźnik ten wynosi 0,8–0,9.

Maleje również liczba uchodźców planujących powrót na Ukrainę. Obecnie o takim zamiarze deklaruje 43% Ukraińców przebywających za granicą, podczas gdy pod koniec 2022 roku odsetek ten wynosił 74%.

Demografka Ella Libanowa ostrzega również przed nową falą migracji mężczyzn po zniesieniu stanu wojennego. Według niej, jeśli weterani nie będą mieli godziwej pracy i wynagrodzenia, ich rodziny mogą zdecydować się na pozostanie za granicą.

Źródło: The Economist

Ukraina stoi w obliczu poważnych wyzwań demograficznych, w szczególności ze względu na niższą średnią długość życia w porównaniu z czołowymi krajami Europy. Zgodnie z przedstawionymi danymi ukraińskie kobiety żyją średnio o 8–10 lat krócej, a mężczyźni – nawet o 14 lat krócej niż w tych krajach.

Wcześniej demograf poinformował, że liczba ludności Ukrainy spadła do 28,5 mln osób.

Kryzys demograficzny na Ukrainie: katastrofalny spadek liczby ludności w obliczu wojny.

Czytaj nas na