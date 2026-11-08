The Economist предупреждает об угрозе демографического коллапса в Украине

В первом полугодии 2026 года в Украине умерло в три раза больше людей, чем родилось. Население подконтрольной территории, по оценкам, сократилось до 27–28 млн человек по сравнению с примерно 37 млн до начала полномасштабной войны.

Еще 3–5 млн украинцев находятся на оккупированных территориях, а более 5 млн выехали за границу.

Ситуацию усугубляет падение рождаемости. Если в 2020 году на одну женщину приходилось в среднем 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель составляет 0,8–0,9.

Также сокращается число беженцев, планирующих вернуться в Украину. Сейчас о таком намерении заявляют 43% украинцев за рубежом, тогда как в конце 2022 года их было 74%.

Демограф Элла Либанова предупреждает и о новой волне мужской миграции после отмены военного положения. По её словам, если ветераны не будут иметь достойной работы и зарплаты, их семьи могут решить остаться за границей.

Источник: The Economist

Украина сталкивается с серьезными демографическими вызовами, в частности из-за более низкой продолжительности жизни по сравнению с ведущими странами Европы. Согласно приведенным данным, украинские женщины живут в среднем на 8–10 лет меньше, а мужчины — до 14 лет меньше, чем в этих странах.

Ранее демограф заявил, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек.

Демографический кризис Украины: катастрофическое сокращение населения на фоне войны.

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