Цены на топливо в Украине 9 ноября: сколько стоит бензин и автогаз на АЗС

За последний месяц автогаз в крупнейших сетях АЗС Украины подорожал на 12,60–18,70 грн за литр, а премиальное дизельное топливо — на 6–9 грн. В то же время по состоянию на 9 ноября 2026 года большинство операторов оставили цены без изменений. Суточные колебания зафиксировали только в сети «БРСМ-Нафта».

Средняя стоимость бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,03 грн за литр, а дизельного топлива — 105,25 грн.

В крупнейших сетях автозаправочных станций Украины большинство цен на топливо остались на прежнем уровне. По сравнению с предыдущим днем изменения произошли только на АЗС «БРСМ-Нафта».

Там бензин А-95 подешевел на 82 копейки за литр — до 86,99 грн, а дизельное топливо снизилось в цене на 4 копейки — до 102,72 грн/л. Зато автогаз подорожал на 16 копеек и стоит 58,13 грн за литр.

В сетях UPG, ОККО, WOG, Socar, «Укрнафта» и KLO стоимость всех представленных видов топлива осталась неизменной.

В частности, на АЗС ОККО автогаз продают по 61,90 грн/л, обычное дизельное топливо — по 106,90 грн/л, а премиальное ДП+ — по 109,90 грн/л. В сети WOG автогаз стоит 61,50 грн за литр, а в Socar — 61,90 грн.

В KLO зафиксирована самая высокая цена на автогаз среди представленных сетей — 62,50 грн/л. Бензин А-95 здесь стоит 86,90 грн, обычный дизель — 106,40 грн, а премиальное топливо ДП+ — 109,40 грн за литр.

Самую высокую стоимость бензина А-95 предлагают сети ОККО, WOG и Socar — 92,90 грн/л. Дороже всего обычное дизельное топливо продают в Socar — по 107 грн за литр, а премиальное — по 110 грн.

В то же время самая низкая цена на автогаз сохраняется на АЗС «БРСМ-Нафта» — 58,13 грн за литр.

В период с 9 октября по 9 ноября 2026 года топливо подорожало почти во всех крупнейших сетях АЗС Украины. Больше всего выросла стоимость автогаза — на 12,60–18,70 грн за литр, в зависимости от оператора.

Наиболее существенное повышение зафиксировали в сети «Укрнафта»: цена на автогаз выросла с 43,40 до 58,90 грн/л. В сети KLO этот вид топлива подорожал на 15,60 грн — до 62,50 грн за литр.

Обычное дизельное топливо за месяц подорожало на 4–7,60 грн за литр. Премиальный дизель подорожал еще заметнее — на 6–9 грн/л.

В то же время бензин А-95 продемонстрировал значительно меньшие ценовые колебания. В сетях UPG, ОККО, WOG и «Укрнафта» его стоимость за месяц не изменилась. В Socar бензин подешевел на 2 грн за литр, тогда как в «БРСМ-Нафте» подорожал на 1,36 грн.

Цена премиального бензина А-95+ в KLO выросла на 1 грн за литр, а в «Укрнафте» — на 2 грн. Зато в Socar этот вид топлива подешевел на 2 грн/л.

Украина в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому отечественные сети АЗС ориентируются прежде всего на ситуацию на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива влияют сразу несколько факторов: закупочные цены, логистические расходы, валютный курс, объемы запасов и потребительский спрос.

Дополнительным фактором удорожания доставки остаются российские удары по портовой инфраструктуре Украины. Из-за угроз для морских перевозок часть поставок нефтепродуктов приходится перенаправлять по сухопутным маршрутам, что увеличивает расходы на транспортировку.

По состоянию на 8 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины не пересматривали цены на основные виды топлива. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на уровне предыдущих суток. В то же время за последний месяц больше всего подорожал автогаз, а дизельное топливо прибавило в цене до 7,60 грн за литр.

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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