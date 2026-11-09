Ceny paliw na Ukrainie 9 listopada: ile kosztuje benzyna i autogaz na stacjach benzynowych

W ciągu ostatniego miesiąca cena autogazu w największych sieciach stacji benzynowych na Ukrainie wzrosła o 12,60–18,70 hrywien za litr, a cena oleju napędowego klasy premium — o 6–9 hrywien. Jednocześnie na dzień 9 listopada 2026 r. większość operatorów pozostawiła ceny bez zmian. Dzienna zmienność cen odnotowano jedynie w sieci „BRSM-Nafta”.

Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,03 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,25 hrywny.

W największych sieciach stacji benzynowych na Ukrainie większość cen paliw pozostała na poprzednim poziomie. W porównaniu z poprzednim dniem zmiany nastąpiły jedynie na stacjach „BRSM-Nafta”.

Tam benzyna A-95 potaniała o 82 kopiejki za litr — do 86,99 hrywny, a cena oleju napędowego spadła o 4 kopiejki — do 102,72 hrywny za litr. Natomiast cena autogazu wzrosła o 16 kopiejek i wynosi 58,13 hrywny za litr.

W sieciach UPG, OKKO, WOG, Socar, „Ukrnafta” i KLO ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały bez zmian.

W szczególności na stacjach benzynowych OKKO autogaz sprzedawany jest po 61,90 UAH/l, zwykły olej napędowy — po 106,90 UAH/l, a olej napędowy klasy premium DP+ — po 109,90 UAH/l. W sieci WOG autogaz kosztuje 61,50 hrywny za litr, a w Socar — 61,90 hrywny.

W sieci KLO odnotowano najwyższą cenę gazu samochodowego spośród przedstawionych sieci — 62,50 UAH/l. Benzyna A-95 kosztuje tu 86,90 UAH, zwykły olej napędowy — 106,40 UAH, a paliwo premium DP+ — 109,40 UAH za litr.

Najwyższą cenę benzyny A-95 oferują sieci OKKO, WOG i Socar — 92,90 UAH/l. Najdroższy zwykły olej napędowy sprzedaje się w sieci Socar — po 107 hrywien za litr, a olej napędowy klasy premium — po 110 hrywien.

Jednocześnie najniższą cenę autogazu utrzymują stacje benzynowe „BRSM-Nafta” — 58,13 hrywny za litr.

W okresie od 9 października do 9 listopada 2026 r. ceny paliw wzrosły w niemal wszystkich największych sieciach stacji benzynowych na Ukrainie. Najbardziej wzrosła cena gazu samochodowego — o 12,60–18,70 hrywny za litr, w zależności od operatora.

Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w sieci „Ukrnafta”: cena gazu samochodowego wzrosła z 43,40 do 58,90 hrywny za litr. W sieci KLO ten rodzaj paliwa podrożał o 15,60 hrywny — do 62,50 hrywny za litr.

Cena zwykłego oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4–7,60 hrywny za litr. Olej napędowy klasy premium podrożał jeszcze bardziej — o 6–9 hrywny za litr.

Jednocześnie benzyna A-95 wykazała znacznie mniejsze wahania cenowe. W sieciach UPG, OKKO, WOG i „Ukrnafta” jego cena nie zmieniła się w ciągu miesiąca. W sieci Socar benzyna potaniała o 2 hrywny za litr, podczas gdy w „BRSM-Nafta” podrożała o 1,36 hrywny.

Cena benzyny premium A-95+ w sieci KLO wzrosła o 1 hrywnę za litr, a w „Ukrnafcie” — o 2 hrywny. Natomiast w sieci Socar ten rodzaj paliwa potaniał o 2 hrywny za litr.

Ukraina w znacznym stopniu uzależniona jest od importu produktów naftowych, dlatego krajowe sieci stacji benzynowych kierują się przede wszystkim sytuacją na rynku europejskim.

Na ostateczną cenę paliwa wpływa od razu kilka czynników: ceny zakupu, koszty logistyczne, kurs walutowy, wielkość zapasów oraz popyt konsumpcyjny.

Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost kosztów dostaw pozostają rosyjskie ataki na infrastrukturę portową Ukrainy. Ze względu na zagrożenia dla transportu morskiego część dostaw produktów naftowych trzeba przekierowywać trasami lądowymi, co zwiększa koszty transportu.

Na dzień 8 listopada 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie nie zmieniły cen podstawowych rodzajów paliw. Ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego utrzymały się na poziomie z poprzedniego dnia. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca najbardziej podrożał gaz samochodowy, a cena oleju napędowego wzrosła do 7,60 hrywny za litr.

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena gazu samochodowego na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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