11月9日乌克兰燃油价格：加油站的汽油和汽车液化气价格是多少

过去一个月，乌克兰最大加油站连锁店的汽车用天然气价格每升上涨了12.60至18.70格里夫纳，而高档柴油价格则上涨了6至9格里夫纳。 与此同时，截至2026年11月9日，大多数运营商维持了原价。仅“BRSM-Nafta”加油站连锁出现了日间价格波动。

在七家列入统计的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.03格里夫纳，柴油为105.25格里夫纳。

在乌克兰最大的加油站连锁中，大多数燃油价格维持在原有水平。与前一天相比，仅“BRSM-Nafta”加油站的价格发生了变化。

该站A-95汽油每升降价82科皮克，至86.99格里夫纳；柴油价格则下降4科皮克，至102.72格里夫纳/升。 而汽车用液化气则上涨了16科皮克，每升售价为58.13格里夫纳。

在UPG、OKKO、WOG、Socar、“乌克兰石油”及KLO等加油站网络中，所有在售燃油品种的价格均保持不变。

具体而言，在OKKO加油站，汽车燃气售价为61.90格里夫纳/升，普通柴油为106.90格里夫纳/升，而高级柴油DP+为109.90格里夫纳/升。 在WOG加油站网络中，汽车燃气售价为每升61.50格里夫纳，而在Socar加油站则为每升61.90格里夫纳。

在KLO加油站，汽车燃气价格在上述连锁店中最高，为62.50格里夫纳/升。 该处A-95汽油售价为86.90格里夫纳，普通柴油为106.40格里夫纳，而高端柴油DP+为109.40格里夫纳/升。

OKKO、WOG和Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为92.90格里夫纳/升。 Socar销售的普通柴油价格最高，为每升107格里夫纳，而高级柴油则为每升110格里夫纳。

与此同时，“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格仍保持最低，为每升58.13格里夫纳。

在2026年10月9日至11月9日期间，乌克兰几乎所有大型加油站连锁的燃油价格均有所上涨。其中，车用天然气价格涨幅最大——根据运营商的不同，每升上涨了12.60至18.70格里夫纳。

涨幅最大的是“乌克兰石油”加油站网络：汽车燃气价格从43.40格里夫纳上涨至58.90格里夫纳/升。 在KLO加油站，该类燃油价格上涨了15.60格里夫纳，达到每升62.50格里夫纳。

普通柴油在一个月内每升上涨了4–7.60格里夫纳。高档柴油的涨幅更为显著——每升上涨了6–9格里夫纳。

与此同时，A-95汽油的价格波动则小得多。 在UPG、OKKO、WOG和“乌克兰石油”等加油站网络中，其价格一个月来保持不变。Socar的汽油价格每升下降了2格里夫纳，而“BRSM-Nafta”的汽油价格则上涨了1.36格里夫纳。

KLO的A-95+高级汽油价格每升上涨1格里夫纳，而“乌克兰石油”则上涨2格里夫纳。相反，Socar的该类燃油价格每升下降了2格里夫纳。

乌克兰在很大程度上依赖石油产品进口，因此国内加油站连锁企业首先会参考欧洲市场的行情。

燃油的最终价格受多种因素共同影响：采购价格、物流成本、汇率、库存量以及消费者需求。

俄罗斯对乌克兰港口基础设施的打击仍是导致运输成本上涨的额外因素。由于海运面临威胁，部分石油产品供应不得不改道陆路运输，从而增加了运输成本。

截至2026年11月8日，乌克兰最大的加油站连锁网络尚未调整主要燃油品种的价格。 汽油、柴油和汽车用液化石油气的价格维持在前一天的水平。与此同时，过去一个月内，汽车用液化石油气涨幅最大，而柴油价格每升上涨了7.60格里夫纳。

乌克兰各加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车燃气每升上涨1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了同等金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、"乌克兰石油"和"BRSM-Nafta"加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受访加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁中都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

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