Маси Найем сообщил об обыске у сотрудника ГУР по делу Монако

У сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины проводят срочный обыск, который, по предварительной информации, может быть связан с делом «Монако». Об этом утром 6 ноября сообщил адвокат Маси Найем.

По его словам, следственные действия проводит Служба безопасности Украины. Найем утверждает, что во время задержания правоохранители выбили дверь, повалили военнослужащего на землю и надели на него наручники.

Адвокат сообщил, что прибыл на место в качестве защитника сотрудника ГУР. Обыск, по его данным, проходит по адресу: улица Смелянская, 15, квартира 84.

Также Найем заявил, что, согласно закону, правоохранители должны были дождаться представителей службы внутренней безопасности ГУР, однако этого не сделали.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого 29 июня было совершено покушение в Монако, заявил, что не знает, кто мог быть заказчиком нападения. В то же время он предполагает, что к организации преступления могли быть причастны люди, связанные с Главным управлением разведки Минобороны.

Следствие проверяет версию о причастности колл-центров к покушению на Вадима Ермолаева в Монако.

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