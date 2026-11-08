W Chmielnickim mężczyzna został ranny w wyniku wybuchu granatu

Do zdarzenia doszło 8 listopada około godziny 15:20 w dzielnicy Rakowe.

Według wstępnych danych policji, amunicja wybuchła w ręce mężczyzny, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Obecnie okoliczności wybuchu ustala grupa śledczo-operacyjna.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

W dzielnicy Swiatoszyńskiej stolicy mężczyzna rzucił granat bojowy do budynku mieszkalnego po konflikcie ze znajomym. Wybuch miał miejsce około pół do pierwszej w nocy na ulicy Zodczych, nikt nie ucierpiał. Policjanci zatrzymali podejrzanego, któremu grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

W obwodzie żytomierskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnego obchodzenia się z amunicją po tym, jak mężczyzna wysłał żonie granat pocztą. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna nielegalnie nosił, przechowywał i przekazywał przedmioty wybuchowe. Podczas pilnego przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli około dziesięciu granatów różnego pochodzenia.

W Ternopilu 22 października mężczyzna groził, że zdetonuje granat podczas kłótni z matką dotyczącej dokumentów na mieszkanie. Do zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Wyshniweckiego.

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