В Хмельницком мужчина пострадал в результате взрыва гранаты

Инцидент произошел 8 ноября около 15:20 в микрорайоне Раково.

По предварительным данным полиции, боеприпас взорвался в руке мужчины, в результате чего он получил телесные повреждения.

Прибывшие на место правоохранители оказали пострадавшему домедицинскую помощь. В настоящее время обстоятельства взрыва устанавливает следственно-оперативная группа.

Источник: Полиция Хмельницкой области

В Святошинском районе столицы мужчина бросил боевую гранату в жилой дом после конфликта со знакомым. Взрыв произошел около половины первого ночи на улице Зодчих, никто не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Житомирской области правоохранители расследуют незаконное обращение с боеприпасами после того, как мужчина отправил жене гранату по почте. По данным следствия, он незаконно носил, хранил и передавал взрывоопасные предметы. Во время экстренного обыска в его доме полицейские обнаружили около десяти гранат различного происхождения.

В Тернополе 22 октября мужчина угрожал взорвать гранату во время конфликта с матерью из-за документов на квартиру. Инцидент произошел в доме на улице Вишневецкого.

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